Sachbeschädigung an Fahrzeug

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum vor dem 06.01.2026 gegen 14:45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter einen im Bereich der Straße "Zum Steilert" in Wittlich-Bombogen abgestellten Personenkraftwagen der Marke VW Polo mit WIL-Kennzeichen.





Der Täter zerkratzte die Fahrerseite des Fahrzeuges auf der gesamten Länge, vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands.



Die Tatörtlichkeit wurde durch die Beamten der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Folgen Sie uns auf X

https://x.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell