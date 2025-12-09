Hierbei wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes der Lack des Pkw an der kompletten Fahrerseite beschädigt.
Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Bereich geschätzt.
Die Polizeiinspektion Morbach fragt:
Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des
Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in
diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger Art und Weise
verhalten hat/haben.
Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) oder jede andere Polizeidienststelle.
Sachbeschädigung an Fahrzeug
