Sachbeschädigung an Fahrzeug im Stadtgebiet Birkenfeld

Am Donnerstag, dem 11.12.2025 wurde ein Fahrzeug der Marke Mercedes im Stadtgebiet Birkenfeld mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte rechte Fahrzeugseite beschädigt.

Der PKW war in den frühen Abendstunden in der Straße Am Bahnhof auf dem Parkplatz der Kampfsportakademie und anschließend noch in der Achtstraße nahe des "Side Kebap" geparkt.

Hinweise auf den/die Täter liegen momentan nicht vor.

Sollten sie in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, kontaktieren sie bitte die örtliche Polizeidienststelle in Birkenfeld unter der Telefonnummer 06782/9910.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782/9910

pibirkenfeld@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell