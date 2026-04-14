Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.
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Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz
Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.