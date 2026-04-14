Birkenfeld Sachbeschädigung an Fahrzeug auf dem Aldi-Parkplatz Polizeidirektion Trier (ots) 14.04.2026, 18:26 Uhr

i Symbolbild dpa

Am Freitag den 10.04.2026 wurde auf dem Aldi-Parkplatz zwischen 12:15 und 13:30 Uhr ein grauer Ford Fiesta an der hinteren linken Seite zerkratzt.

Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizeidienststelle in Birkenfeld entgegen.



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Wasserschiederstraße 33

55765 Birkenfeld

Tel.: 06782-9910

pibirkenfeld.wache@polizei.rlp.de





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