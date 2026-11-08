Zell-Barl
Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle durch Unbekannte Täter
Symbolbild

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dpa

In der Nacht von Freitag dem 07.11.2026 auf Samstag dem 08.11.2026 kam es an der Bushaltestelle "Kirschbaumweg" im Stadtteil Zell-Barl durch bislang unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung.

Dabei wurde eine Scheibe des Bushaltestellenhäuschens beschädigt.

Die Polizeiinspektion Zell bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 06542-9867-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Zell

Telefon: 06542-9867-0


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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