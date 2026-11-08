Dabei wurde eine Scheibe des Bushaltestellenhäuschens beschädigt.
Die Polizeiinspektion Zell bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter der Telefonnummer 06542-9867-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Zell
Telefon: 06542-9867-0
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Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle durch Unbekannte Täter
Dabei wurde eine Scheibe des Bushaltestellenhäuschens beschädigt.