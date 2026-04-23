Durch unbekannte/n Täter wurden insgesamt vier Fensterscheiben des Wohnwagens zerkratzt sowie Beschädigungen in Form von Beulen verursacht.
Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.
Sollten Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, teilen Sie diese bitte persönlich oder telefonisch unter
06503-9151-0
hiesiger Dienststelle mit.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Hermeskeil
Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier
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Sachbeschädigung an einem Wohnwagen
Durch unbekannte/n Täter wurden insgesamt vier Fensterscheiben des Wohnwagens zerkratzt sowie Beschädigungen in Form von Beulen verursacht.