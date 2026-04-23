Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis zum 23.04.2026 kam es in der Hauptstraße in Malborn, nahe der Einmündung "Zum Steinkopf", zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnwagen.

Durch unbekannte/n Täter wurden insgesamt vier Fensterscheiben des Wohnwagens zerkratzt sowie Beschädigungen in Form von Beulen verursacht.



Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.



Sollten Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, teilen Sie diese bitte persönlich oder telefonisch unter



06503-9151-0



hiesiger Dienststelle mit.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

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