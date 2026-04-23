Malborn
Sachbeschädigung an einem Wohnwagen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Im Zeitraum vom 02.04.2026 bis zum 23.04.2026 kam es in der Hauptstraße in Malborn, nahe der Einmündung "Zum Steinkopf", zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnwagen.

Durch unbekannte/n Täter wurden insgesamt vier Fensterscheiben des Wohnwagens zerkratzt sowie Beschädigungen in Form von Beulen verursacht.

Die Polizei Hermeskeil sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zu dem/den Tätern machen können.

Sollten Sie Angaben zum Sachverhalt machen können, teilen Sie diese bitte persönlich oder telefonisch unter

06503-9151-0

hiesiger Dienststelle mit.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil

Telefon: 06503-9151-0
https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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