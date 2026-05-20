Sachbeschädigung an einem PKW

Am Montag, 18.05.2026,zwischen 08.00 Uhr - 15.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter einen parkenden PKW auf dem Parkplatz des Krankenhause Birkenfeld beschädigt.

Mittels einem spitzen Gegenstandes hat dieser einen Reifen am PKW zerstochen und einen Schaden von 300 Euro verursacht.

Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung machen können, werden gebeten, sich mit der im Pressekontakt aufgeführten Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Telefon: 06782-9910

PI birkenfeld@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell