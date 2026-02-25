Sachbeschädigung an einem PKW

Am Dienstag, 24.02.2026, zwischen 15:30 Uhr und 20:30 Uhr, wurde in Alf, Mühlenstraße, an der Zufahrt zur Grundschule, ein dort geparkter Ford Fiesta zerkratzt.



Die linke Fahrzeugseite, sowie die Motorhaube wurde mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt.

Zeugen, die im Bereich Mühlenstraße/Grundschule im o. g. Zeitraum verdächtige Personen, möglicherweise auch Kinder festgestellt haben, die für die Tat verantwortlich sein könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 zu melden.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell