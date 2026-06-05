Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Beifahrerseite eines schwarzen Hyundai ein und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden.
Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wanderparkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591-95260, zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
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Sachbeschädigung an einem PKW, Scheibe eingeworfen
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