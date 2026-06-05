Sachbeschädigung an einem PKW, Scheibe eingeworfen

Am Freitag, den 05.06.2026, kam es in der Zeit zwischen 10:10 Uhr und 10:45 Uhr auf dem Wanderparkplatz Papenkaul nahe der Kasselburg in der Gemarkung Pelm zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.





Bislang unbekannte Täter warfen mit einem Stein die Beifahrerseite eines schwarzen Hyundai ein und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden.



Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Wanderparkplatzes beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiwache Gerolstein, Tel. 06591-95260, zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Gerolstein

Raderstraße 15

54568 Gerolstein

Telefon 06591/9526-0

Telefax 06591/9526-50

pwgerolstein@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell