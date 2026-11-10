Sachbeschädigung an einem PKW mittels Pflasterstein

Am Dienstag, dem 10.11.2026, kam es in der Ortslage Hermeskeil, Schulstraße, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 16:45 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem VW, Golf 8, Farbe grau.

Der ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz geparkte PKW wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt, indem bislang unbekannte Täter einen Verbundstein darauf platzierten. Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



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