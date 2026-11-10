Der ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz geparkte PKW wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt, indem bislang unbekannte Täter einen Verbundstein darauf platzierten. Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an einem PKW mittels Pflasterstein
Der ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz geparkte PKW wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt, indem bislang unbekannte Täter einen Verbundstein darauf platzierten. Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de