Hermeskeil
Sachbeschädigung an einem PKW mittels Pflasterstein
In Polizei-Westen gekleidete Polizisten
Symbolbild
Silas Stein/dpa. Silas Stein/dpa/Archivbild

Am Dienstag, dem 10.11.2026, kam es in der Ortslage Hermeskeil, Schulstraße, in der Zeit von 08:15 Uhr bis 16:45 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem VW, Golf 8, Farbe grau.

Der ordnungsgemäß auf einem Privatparkplatz geparkte PKW wurde im Bereich der Motorhaube beschädigt, indem bislang unbekannte Täter einen Verbundstein darauf platzierten. Die Polizeiinspektion Hermeskeil erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 06503 9151-0 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Str. 53
54411 Hermeskeil
Telefon: 06503 9151-0
E-Mail: pihermeskeil@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren