Der PKW war im Tatzeitraum größtenteils auf einem Parkplatz in der Straße Feckweilerbruch in 55765 Birkenfeld abgestellt. Kurzzeitig nutzte der Halter den PKW am 18.06.2026, um die LIDL-Filiale in Birkenfeld aufzusuchen.
Bislang konnte weder ein Täter, noch mögliche Zeugen ermittelt werden.
Die Polizei Birkenfeld bittet nun um ihre Mithilfe!
Sollten sie im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, die zur Feststellung des Täters führen könnten, wenden sie sich bitte an hiesige Polizeidienststelle.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
Telefon 06782/9910
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Sachbeschädigung an einem PKW, Feckweilerbruch