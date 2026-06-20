Sachbeschädigung an einem PKW, Feckweilerbruch

Im Zeitraum vom 18.06.2026 etwa 07:15 Uhr bis zum 20.06.2026 gegen 05:00 Uhr kam es in Birkenfeld zu einer Sachbeschädigung, an einem grauen VW-Passat.



Der PKW war im Tatzeitraum größtenteils auf einem Parkplatz in der Straße Feckweilerbruch in 55765 Birkenfeld abgestellt. Kurzzeitig nutzte der Halter den PKW am 18.06.2026, um die LIDL-Filiale in Birkenfeld aufzusuchen.

Bislang konnte weder ein Täter, noch mögliche Zeugen ermittelt werden.



Die Polizei Birkenfeld bittet nun um ihre Mithilfe!

Sollten sie im genannten Zeitraum Feststellungen gemacht haben, die zur Feststellung des Täters führen könnten, wenden sie sich bitte an hiesige Polizeidienststelle.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

Wasserschieder Straße 33

55765 Birkenfeld

Telefon 06782/9910





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