Sachbeschädigung an einem Pflanzenbeet

In der Nacht von Dienstag, den 26. Mai, auf Mittwoch, den 27. Mai 2026, wurden mehrere Pflanzen durch bisher unbekannte Täter aus dem Pflanzenbeet beim Platz "Auf der Idar" herausgerissen.

Dadurch wurde ein Schaden im vierstelligen Bereich verursacht.

Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Groß

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de



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