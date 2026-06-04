Dadurch wurde ein Schaden im vierstelligen Bereich verursacht.
Augenzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Sachbearbeiter/Ansprechpartner: PK Groß
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an einem Pflanzenbeet
Dadurch wurde ein Schaden im vierstelligen Bereich verursacht.