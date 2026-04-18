Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet.
Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zell aufgenommen.
Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
Email: pizell@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug