Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug

Zell(Mosel) (ots) - Zwischen dem 07.04.2026 15:00 Uhr und dem 08.04.2026 09:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des alten Bahnhofs in Zell Mosel abgestelltem Personenkraftwagen und schlugen hier die Scheibe der Beifahrerseite ein.



Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zell aufgenommen.

Sachdienliche Tat- bzw. Täterhinweise, die zur Aufklärung der Tat führen können, werden an die Polizeiinspektion Zell erbeten.



Rückfragen bitte an:



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