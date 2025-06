Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Im Zeitraum zwischen dem 07.06.2025, 18:00 Uhr und dem 08.06.2025, 08:40 Uhr, kam es während des jährlich stattfindenden Pfingstsportfests in Oberbrombach zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.



Ein bislang unbekannter Täter beschädigte das Fahrzeug, indem er mutmaßlich mit einem Schlüssel oder ähnlichem Gegenstand die Fahrerseite zerkratzte. Der Pkw befand sich während des Tatzeitraums auf der Parkfläche unmittelbar vor dem Vereinshaus.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.



Die Polizeiinspektion Birkenfeld bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung des Täters. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06782-9910 oder per Mail an pibirkenfeld@polizei.rlp.de entgegengenommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

Pibirkenfeld@polizei.rlp.de





