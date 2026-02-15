Morbach
Sachbeschädigung an einem geparkten Passat auf Mitfahrerparkplatz an B327 in Morbach.

Symbolbild

dpa

Im Zeitraum vom Dienstag, 10.02.2026 bis Sonntag, 15.02.2026, wurde ein auf dem Mitfahrerparkplatz der B 327 ( Höhe ESSO-Tankstelle) geparkter Passat von unbekanntem Täter erheblich beschädigt.



Die Karosserie des Pkw wurde vermutlich mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes zerkratzt. Ferner wurden zwei Scheiben im Heckbereich des Pkw eingeschlagen und die gesamte Bereifung des Pkw zerstochen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach unter 06533/9374-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
Tel.: 06533/9374-0
pimorbach@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

