Der unbekannte Täter trat hierbei offensichtlich mutwillig gegen den Aussenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der auf der fahrbahnabgewandten Seite beschädigte Aussenspiegel lag noch im Umfeld des PKW.
Die Polizei Baumholder bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer 06783-9910.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertusstrasse 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
Sachbeschädigung an einem geparkten Fahrzeug
