Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW (BMW 3er Serie) durch einen bislang unbekannten Täter verkratzt. Die Kratzer befinden sich auf der Motorhaube im Bereich der Beifahrerseite. Aufgrund der Form und Gestaltung der Kratzer, besteht der Verdacht, dass diese möglicherweise durch ein Kind verursacht worden sein könnten.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Zell
Ansprechpartner: Menten, PK
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)
Telefon: 06542-98670
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Sachbeschädigung an einem Fahrzeug
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