Zell-Barl
Sachbeschädigung an einem Fahrzeug
Symbolbild
Symbolbild
Monika Skolimowska/dpa

Im Zeitraum von Mittwoch, den 18.03.2026 gegen 16:30 Uhr bis Freitag den 20.03.2026 gegen 17:30 Uhr, kam es in Zell-Barl im Bereich der Straße "Keltenring" zu einer Sachbeschädigung an einem PKW.

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Hierbei wurde ein am Straßenrand geparkter PKW (BMW 3er Serie) durch einen bislang unbekannten Täter verkratzt. Die Kratzer befinden sich auf der Motorhaube im Bereich der Beifahrerseite. Aufgrund der Form und Gestaltung der Kratzer, besteht der Verdacht, dass diese möglicherweise durch ein Kind verursacht worden sein könnten.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise über Beobachtungen oder Tatverdächtige bei der Polizei Zell unter der Tel: 06542/9867-0 oder per Mail an pizell@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Ansprechpartner: Menten, PK
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

Telefon: 06542-98670
Email: pizell@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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