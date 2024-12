Sachbeschädigung an einem Fahrzeug - Zeugen gesucht!

Zwischen dem 15.12.2024 21:30 Uhr und dem 16.12.2024 14:40 Uhr kam es in einem Hinterhof der Hauptstraße, im Bereich der Obersteiner Fußgängerzone Idar-Oberstein, welcher nur von der darunter liegenden Austraße erreichbar ist, zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug.

Dabei wurde das Fahrzeug vermutlich durch körperliche Gewalt im vorderen Bereich beschädigt. Zur Zeit liegen keinerlei Hinweise zu dem Täter oder den Tätern vor.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung daher um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



