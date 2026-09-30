Sachbeschädigung an einem ehemaligen Wasserhochbehälter

An dem besagten Wasserhochbehälter befindet sich eine "Genussstation", in welcher diverse Getränke erworben werden können. Entlang dieser Genussstation verläuft in unmittelbarer Nähe zur Tatörtlichkeit der ausgewiesene Wanderweg "Traumschleife Lecker Pfädchen" sowie die Vital-Aktiv-Tour. An der beschädigten Tür entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der ehemalige Wasserhochbehälter wird als Lagerplatz genutzt. Entwendet wurde durch die unbekannten Täter nichts.

Neben der Sicherung der Spurenlage und der Auswertung von Videoaufnahmen werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich der möglichen Täter geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach

Hochwaldstraße 33

54497 Morbach

Telefon: 06533-9374-0

Telefax: 06533-9374-50

pimorbach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Meldung abgesetzt durch J. Platz, PHK'in





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell