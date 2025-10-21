Sachbeschädigung an einem Bagger im Bereich des Rommelsbach-Parks

Im Zeitraum 17.10.2025 bis 20.10.2025 begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich Rommelsbach (Fußgängerbrücke, Mitarbeiterparkplatz des Schwimmbads) in Wittlich abgestellten Kleinbagger und warfen mittels mehrerer Steine die Seitenscheibe des Baggers ein.





Ein Eindringen in den Bagger dürfte nicht gelungen sein.



Durch diese vollkommen unsinnige Tat, welche als reiner Vandalismus zu werten sein dürfte, entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Bagger.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



