Ein Eindringen in den Bagger dürfte nicht gelungen sein.
Durch diese vollkommen unsinnige Tat, welche als reiner Vandalismus zu werten sein dürfte, entstand nicht unerheblicher Sachschaden am Bagger.
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Rückfragen an:
Sven Lehrke
-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-
POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/926130
Telefax 06571/926150
sven.lehrke@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
Sachbeschädigung an einem Bagger im Bereich des Rommelsbach-Parks
