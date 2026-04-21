Sachbeschädigung an der Liesertalschule



Bislang unbekannte Täter kletterten auf das Dach der Mensa der Schule und rissen dort frisch verlegte Schweißbahnen ab, sodass der einsetzende Regen in die Mensa gelang und auch dort einen nicht unerheblichen Schaden an der Decke und den dort befindlichen Tischen verursachte.

Wer verdächtige Personen auf dem Dach der Mensa oder sonstige Beobachtungen im oben genannten Zeitraum gemacht hat, setzt sich bitte mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung.



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