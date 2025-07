Sachbeschädigung an der Enterbachgrundschule in Schöndorf

Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Do. dem 26.06.16.00 Uhr und Fr. 27.06.2025, 07.00 Uhr an der Grundschule in Schöndorf eine Sachbeschädigung verübt.

Schöndorf (ots) -



Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Do. dem 26.06., 16.00 Uhr und Fr., 27.06.2025, 07.00 Uhr an der Grundschule in Schöndorf eine Sachbeschädigung verübt. Hierbei wurde ein Stoffvorhang, welcher an einem Fußballtor befestigt war, mit schwarzer Farbe besprüht. Zudem

wurde eine Fassade mit 2 Tags (Graffiti) versehen. Hierdurch ist eine Schadenshöhe von 600 Euro entstanden. Hinweise werden erbeten an die PI Hermeskeil, Tel. 06503/9151-10 oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.



