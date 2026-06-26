Sachbeschädigung an der Bushaltestelle im Gerberweg in Prüm





Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 bis 500 Euro geschätzt.



Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm, 06551-9420, in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

06551-9420

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