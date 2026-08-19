Sachbeschädigung an der berufsbildenden Schule in Prüm – Polizei warnt vor gefährlichen Experimenten mit Haushaltschemikalien

Unbekannte Täter haben nach aktuellem Ermittlungsstand unter der Verwendung von handelsüblichen Mitteln, darunter Reinigungsmittel, eine Sachbeschädigung an der Fassade der Berufsbildenden Schule verursacht.

Aufgrund der Vorgehensweise sowie der laienhaften Ausführung ist davon auszugehen, dass es sich bei dem oder den Verursachern um Jugendliche handeln dürfte.

Am Tatort wurden neben den Haushaltsmitteln weitere Gegenstände, die mutmaßlich durch die Verantwortlichen verwendet wurden, aufgefunden und sichergestellt. Kriminaltechnische Untersuchungen stehen noch aus.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen im vorderen Bereich der BBS, also nahe der Wandalbertstraße (Haltestelle für Busse), gesehen haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Warnung durch die Polizei

Die Polizei warnt eindringlich davor, handelsübliche Haushalts- und Reinigungsmittel miteinander zu vermischen. Was auf den ersten Blick wie ein harmloses Experiment erscheinen mag, kann zu gefährlichen chemischen Reaktionen führen und birgt eine hohe Verletzungsgefahr. Viele Reinigungsmittel enthalten chemische Wirkstoffe, die untereinander reagieren können. Je nach Zusammensetzung können dabei beispielsweise giftige oder reizende Gase entstehen, starke Wärme freigesetzt oder ätzende Stoffe gebildet werden. In ungünstigen Fällen können auch Brände oder gefährliche Druckentwicklungen auftreten.

Die Polizei bittet insbesondere Eltern Kinder und Jugendliche über die Gefahren solcher Experimente aufzuklären. Chemische Reaktionen gehören in dafür geeignete Laborumgebungen und nicht ohne Anleitung in die Hände von Kindern und Jugendlichen. Die wichtigste Regel lautet daher: Haushaltschemikalien niemals auf eigene Faust miteinander vermischen.

Möglichkeit der Wiedergutmachung durch Verantwortliche

Die Polizei möchte im vorliegenden Fall zusätzlich noch einen allgemeinen Hinweis zum Jugendstrafverfahren geben: Gerade im Jugendstrafrecht wird in der Justiz gerne von der Möglichkeit des sogenannten Täter-Opfer-Ausgleichs Gebrauch gemacht. Der Täter hat die Gelegenheit, sich selber mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen und den entstandenen Schaden wiedergutzumachen. Ein solcher Ausgleich kann sich strafmildernd auswirken oder sogar zu einem Absehen von einer Strafe führen. Die geschädigte Institution im vorliegenden Fall ist die ist Berufsbildende Schule Prüm. Die Kontaktdaten sind der Internetseite www.bbspruem.com zu entnehmen.



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POK Stefan Eckertz/ Jugendsachbearbeiter

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pipruem.dgl@polizei.rlp.de

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