Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.
Die Polizeiwache Gerolstein sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.
Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Gerolstein
Ansprechpartner: PHK Christen
Raderstraße 15
54568 Gerolstein
Telefon 06591/9526-0
Telefax 06591/9526-50
pwgerolstein@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung an Buswartehäuschen
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