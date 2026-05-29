Sachbeschädigung an Buswartehäuschen

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, dem 28.05.2026, 20:00 Uhr, und Freitag, dem 29.05.2026, 07:00 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Scheiben des Buswartehäuschens am Zentralen Omnibusbahnhof in der Brunnenstraße in Gerolstein beschädigt.





Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.



Die Polizeiwache Gerolstein sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können.



Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Gerolstein (Tel.: 06591-95260 / Mail: pwgerolstein@polizei.rlp.de) oder die Polizeiinspektion Daun (Tel.: 06592-96260 / Mail: pidaun@polizei.rlp.de) erbeten.



Rückfragen bitte an:



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54568 Gerolstein

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Telefax 06591/9526-50

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