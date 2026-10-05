Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeug in Trier-Ruwer

Im Zeitraum von Donnerstag, dem 17.09.2026, 15:30 Uhr, bis Dienstag, dem 22.09.2026, gegen 10:15 Uhr, kam es in einer Baustelle im Bereich der 'Ruwermündung' im Ortsteil Trier-Ruwer, zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten Baustellenfahrzeug.

Der oder die bisher unbekannten Täter zerstörten dabei durch mehrere Steinwürfe mutwillig die Seitenscheibe eines Kleinbaggers. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1,500,00 EUR.



Die Polizeiinspektion Schweich bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen konkrete Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können.



Sachdienliche Hinweise bitte direkt an die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer: 06502/91570, oder per E-Mail an pischweich@polizei.rlp.de



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