Hierbei wurde die Scheibe der Fahrerkabine mittels bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen.
Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Granastraße 116
54329 Konz
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Sachbeschädigung an Baggerfahrzeug
Hierbei wurde die Scheibe der Fahrerkabine mittels bisher unbekanntem Gegenstand eingeschlagen.