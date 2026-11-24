Morbach OT Wenigerath (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 21.11.2026, 18 Uhr und 24.11.2026, 16 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter mutwillig ein Reifenventil eines Anhängers in 54497 Morbach OT Wenigerath, Zum Kaisergarten 43. Der Anhänger hat sich im rückwärtigen Bereich des Anwesens befunden.

Es werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich der möglichen Täter oder dem genauen Tatzeitraum geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533/93740

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