Es werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich der möglichen Täter oder dem genauen Tatzeitraum geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) in Verbindung zu setzen.
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Polizeiinspektion Morbach
Telefon: 06533/93740
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Sachbeschädigung an Anhänger
Es werden Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hinsichtlich der möglichen Täter oder dem genauen Tatzeitraum geben können, gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach (06533/93740) in Verbindung zu setzen.