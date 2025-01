Sachbeschädigung an 10 Pkw in Birkenfeld

Selbige waren teilweise auf Privatgrund, teilweise am rechten Fahrbahnrand abgestellt gewesen.



Die Polizei geht derzeit davon aus, dass alle Taten miteinander in Zusammenhang stehen. Der Sachschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Die Polizei bittet die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise. Gleichzeitig spricht sie gezielt den Täter bzw. die Tätergruppe an, für sein/ihr Tun die Konsequenzen zu übernehmen.



Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Birkenfeld (06782 - 9910).



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Birkenfeld

06782 - 9910



Georgi, PHK





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell