Sachbeschädigung am "Salzbrunnen"

In der Nacht von Freitag den 12.12.25 auf Samstag den 13.12.25 wurde der "Salzbrunnen" in der Salzgasse von Birkenfeld beschädigt.

Eine bislang unbekannte Person riss einen der drei Sprudelsteine mit brachialer Gewalt aus der Brunnenplatte. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeidienststelle in Birkenfeld melden.



