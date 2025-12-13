Sachbeschädigung am "Salzbrunnen"

Eine bislang unbekannte Person riss einen der drei Sprudelsteine mit brachialer Gewalt aus der Brunnenplatte. Hierbei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.
Hinweise zu dem Täter bitte an die Polizeidienststelle in Birkenfeld melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Wasserschieder Straße 33
55765 Birkenfeld
pibirkenfeld@polizei.rlp.de
Telefon: 06782-9910
Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell
