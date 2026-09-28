Dort wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand gegen die Heckscheibe eines VW Golfs geschlagen, sodass diese beschädigt wurde.
Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Mit freundlichen Grüßen
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POLIZEIINSPEKTION Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
www.polizei.rlp.de
Ansprechpartner
PHK Illies
Telefon 06551 942-0
Telefax 06551 942-50
pipruem.dgl@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung am PKW auf dem Konvikt Parkplatz
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