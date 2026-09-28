Sachbeschädigung am PKW auf dem Konvikt Parkplatz

In der Zeit von Sonntag, 27.09.2026, 07:30 Uhr bis Montag, 28.09.2026, 17:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem PKW auf dem Parkplatz hinter dem Konvikt Gebäude in Prüm.





Dort wurde vermutlich mit einem spitzen Gegenstand gegen die Heckscheibe eines VW Golfs geschlagen, sodass diese beschädigt wurde.



Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 06551/9420 oder unter pipruem@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Mit freundlichen Grüßen



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