Saarburg-Beurig
Sachbeschädigung am Kunstrasen des Kammerforststadions
Symbolbild
Friso Gentsch/dpa

Am 23. oder 24. September 2026 beschädigten bislang unbekannte Täter die Kunstrasenfläche des Kammerforststadions in Saarburg.

Hierbei wurden durch die Täter zwei Kunstrasenstücke, Größe ca. 10 x 10 cm, aus dem 16-Meter-Raum herausgeschnitten. Der dadurch entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 2000EUR. Bis zur Reparatur ist der Kunstrasen nicht bespielbar.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die mögliche Täterhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden, Telefon 06581/91550.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: POK Jan Gerhardt, Sb. Jugendkriminalität
Telefon: 06581/9155-37
Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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