Sachbeschädigung am Kunstrasen des Kammerforststadions

Hierbei wurden durch die Täter zwei Kunstrasenstücke, Größe ca. 10 x 10 cm, aus dem 16-Meter-Raum herausgeschnitten. Der dadurch entstandene Sachschaden belief sich auf ca. 2000EUR. Bis zur Reparatur ist der Kunstrasen nicht bespielbar.



Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die mögliche Täterhinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden, Telefon 06581/91550.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

Ansprechpartner: POK Jan Gerhardt, Sb. Jugendkriminalität

Telefon: 06581/9155-37

Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de



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