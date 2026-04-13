Sachbeschädigung am Gemeindehaus Gollenberg

Bislang unbekannte Täter verklebten zwei Schließzylinder am Garagentor mutmaßlich mit Sekundenkleber und machten diese dadurch unbrauchbar.
Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Birkenfeld
Telefon: 06782 – 9910
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