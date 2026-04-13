Sachbeschädigung am Gemeindehaus Gollenberg

Zwischen Samstagmorgen, dem 11.04.2026, und Montagmittag, dem 13.04.2026, kam es am Gemeindehaus in Gollenberg, Hauptstraße 27, zu einer Sachbeschädigung.



Bislang unbekannte Täter verklebten zwei Schließzylinder am Garagentor mutmaßlich mit Sekundenkleber und machten diese dadurch unbrauchbar.



Der entstandene Schaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.



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