Wittlich
Sachbeschädigung am ehem. Kindergarten in Wittlich-Wengerohr
Symbolbild
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dpa

Am Samstag, 28.03.2026 wurde gegen 18:00 Uhr eine Fensterscheibe der ehem.

Kita St. Peter in Wengerohr zerstört.
Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen mit weißen Turnschuhen, vermutlich jugendliche, gehandelt haben.
Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Telefon: 06571-9260
piwittlich.gsj@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDWittlich


Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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