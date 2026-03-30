Kita St. Peter in Wengerohr zerstört.
Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen mit weißen Turnschuhen, vermutlich jugendliche, gehandelt haben.
Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wittlich
Telefon: 06571-9260
piwittlich.gsj@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung am ehem. Kindergarten in Wittlich-Wengerohr
Kita St. Peter in Wengerohr zerstört.