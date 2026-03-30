Sachbeschädigung am ehem. Kindergarten in Wittlich-Wengerohr

Kita St. Peter in Wengerohr zerstört.

Bei den Tätern soll es sich um zwei dunkel gekleidete Personen mit weißen Turnschuhen, vermutlich jugendliche, gehandelt haben.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.



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