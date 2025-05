Sachbeschädigung am Besucherhaus in Daleiden - Polizei bittet um Hinweise

Daleiden, 17. Mai 2025 - in der Nacht vom 16. auf den 17. Mai 2025 kam es in Daleiden zu einer Sachbeschädigung in der Nähe des Ehrenfriedhofs.

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte eine Fensterscheibe des dortigen Besucherhauses.



Der Vorfall wurde am frühen Morgen festgestellt und zur Anzeige gebracht. Die Polizeiinspektion Prüm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ehrenfriedhof oder des Besucherhauses gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zum Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



