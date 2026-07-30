Hierbei wurden zwei Fensterscheiben des Gebäudes beschädigt.
Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Regino-Gymnasiums wahrgenommen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail (pipruem@polizei.rlp.de) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Telefon: 06551-9420
Email: pipruem@polizei.rlp.de
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Sachbeschädigung am Abteigebäude des Regino-Gymnasiums