Ruhige Feiertage mit einzelnen Verkehrsverstößen - Polizei warnt vor Alkohol, Drogen und unsachgemäßem Umgang mit Feuerwerk

Größere Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung blieben aus.



Dennoch registrierte die Polizei im genannten Zeitraum mehrere Verkehrsdelikte unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss. Insgesamt wurden drei Fahrzeugführer festgestellt, die ihr Fahrzeug alkoholisiert führten. Der festgestellte Höchstwert lag bei 1,6 Promille. Darüber hinaus kam es zu zwei Verkehrsunfällen, bei denen die verantwortlichen Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise berauschenden Mitteln standen. In beiden Fällen war die Fahruntüchtigkeit ursächlich für das Unfallgeschehen. In allen Fällen wurden Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr bzw. Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.



Die Polizei Idar-Oberstein weist in diesem Zusammenhang erneut ausdrücklich auf die erheblichen Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr hin. Bereits geringe Mengen können Reaktionsfähigkeit, Wahrnehmung und Entscheidungsvermögen deutlich beeinträchtigen. Alkohol und Drogen am Steuer gefährden nicht nur das eigene Leben, sondern auch das unbeteiligter Verkehrsteilnehmer.



Appell zum Jahreswechsel



Mit Blick auf die bevorstehenden Silvesterfeierlichkeiten appelliert die Polizei eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger:



- Wer Alkohol trinkt oder Drogen konsumiert, lässt das Auto

stehen.



- Nutzen Sie öffentliche Verkehrsmittel, Taxis oder organisieren

Sie im Vorfeld einen nüchternen Fahrer.



- Planen Sie den Heimweg bereits vor Beginn der Feierlichkeiten.



- Seien Sie verantwortungsbewusst - auch kurze Strecken können

fatale Folgen haben.



Hinweise zum Umgang mit Feuerwerk



Darüber hinaus weist die Polizei auf einen verantwortungsvollen und gesetzeskonformen Umgang mit Feuerwerk hin:



- Verwenden Sie ausschließlich zugelassenes Feuerwerk und beachten

Sie die Gebrauchsanweisungen.



- Zünden Sie Feuerwerkskörper nur im Freien und halten Sie

ausreichend Abstand zu Personen, Gebäuden und Fahrzeugen.



- Alkohol und Feuerwerk sind eine gefährliche Kombination -

verzichten Sie im Zweifel auf das Abbrennen von Pyrotechnik.



- Achten Sie besonders auf Kinder, unbeteiligte Personen und

Tiere.



- Entsorgen Sie Feuerwerksreste erst, wenn diese vollständig

abgekühlt sind.



Die Polizei wird auch zum Jahreswechsel verstärkt Präsenz zeigen und Kontrollen durchführen, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.



Die Polizei Idar-Oberstein wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen sicheren, friedlichen und unfallfreien Jahreswechsel.



