Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung



Das Kind konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Straftat.



Aufgrund der Persönlichkeitsrechte des Kindes bitten wir zu respektieren, dass keine weiteren Detailangaben zum Fall getätigt werden.

Wir bitten von einer weiteren Veröffentlichung und Weiterverbreitung des Bildes abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder

St. Hubertusstraße 1

55774 Baumholder

Tel. 06783-9910





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