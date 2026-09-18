Baumholder
Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Die Öffentlichkeitsfahndung des aus Baumholder vermissten 10 jährigen Kindes Muhammed MILAJI hat sich erledigt.


Das Kind konnte wohlbehalten angetroffen werden. Es ergeben sich keine Hinweise auf eine Straftat.

Aufgrund der Persönlichkeitsrechte des Kindes bitten wir zu respektieren, dass keine weiteren Detailangaben zum Fall getätigt werden.
Wir bitten von einer weiteren Veröffentlichung und Weiterverbreitung des Bildes abzusehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Baumholder
St. Hubertusstraße 1
55774 Baumholder
Tel. 06783-9910


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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