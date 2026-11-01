Bausendorf
Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach 12-Jährigem
Symbolbild
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Friso Gentsch dpa

Die Vermisstenfahndung nach dem 12- jährigen Jungen aus Bausendorf, der seit dem 30.10.2026 vermisst wurde, ist beendet [unsere Meldung vom 31.10.2026, 22:57]. Der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden.



Die Ursprüngliche Pressemeldung wurde durch uns gelöscht. Wir bitten darum etwaige Veröffentlichungen des Fotos des Vermissten ebenfalls zu löschen.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Rückfragen bitte an:

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54516 Wittlich
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