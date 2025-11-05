Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: 78-Jährige aus Jünkerath verstorben aufgefunden

Im Rahmen umfangreicher Suchmaßnahmen fanden die Suchkräfte gegen 11:30 Uhr den Leichnam einer Frau, bei der es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die seit dem gestrigen Nachmittag vermisste 78-Jährige handelt, in der Kyll.

Die Kriminalpolizei Wittlich hat die Ermittlungen übernommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von einem tragischen Unglücksfall ausgegangen. Es bestehen derzeit keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.



Im Einsatz befand sich mehrere freiwillige Feuerwehren der Verbandsgemeinde Gerolstein, u.a. mit Drohnen, das Rote Kreuz sowie die Polizei Prüm mit Unterstützung der umliegenden Dienststellen und einem Polizeihubschrauber.



Unsere Ursprungsmeldung von 10:02 Uhr haben wir aufgrund der Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung gelöscht. Die Medien werden gebeten, etwaige Veröffentlichungen ebenfalls zu löschen.



