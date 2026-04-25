Roter Motorroller in Morbach (OT Gonzerath) entwendet

Am Samstag,25.04.2026, kam es in der Zeit zwischen 00:00 Uhr - 09:30 Uhr zu einer Komplettentwendung eines roten Motorrollers in der Ortslage Gonzerath.

Der Roller war unter einer Plane vor einem Anwesen in der Hauptstraße in 54497 Morbach (OT Gonzerath)abgestellt. Seitens hiesiger Dienststelle wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



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54497 Morbach

Tel.: 06533/9374-0

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