Der Roller war unter einer Plane vor einem Anwesen in der Hauptstraße in 54497 Morbach (OT Gonzerath)abgestellt. Seitens hiesiger Dienststelle wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.
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54497 Morbach
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Roter Motorroller in Morbach (OT Gonzerath) entwendet
Der Roller war unter einer Plane vor einem Anwesen in der Hauptstraße in 54497 Morbach (OT Gonzerath)abgestellt. Seitens hiesiger Dienststelle wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Sache geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.