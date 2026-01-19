Unterhalb der Einmündung nach Starkenburg nahm der Rollerfahrer den Pritschenwagen erneut im Seitenspiegel wahr. Der Fahrer des Pritschenwagens scherte vor dem Rollerfahrer nach links ein, wodurch dieser eine Vollbremsung einleiten musste. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Traben-Trarbach unter der Tel. 06541/6270 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiwache Traben-Trarbach
Telefon: 06541/6270
pwtraben-trarbach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell
Rollerfahrer von Fahrbahn abgedrängt
Unterhalb der Einmündung nach Starkenburg nahm der Rollerfahrer den Pritschenwagen erneut im Seitenspiegel wahr. Der Fahrer des Pritschenwagens scherte vor dem Rollerfahrer nach links ein, wodurch dieser eine Vollbremsung einleiten musste. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.