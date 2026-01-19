Rollerfahrer von Fahrbahn abgedrängt

Am Donnerstag, den 15.01.26, gegen 10.30 Uhr, befuhr ein Rollerfahrer die L 190 von Traben-Trarbach in Richtung Irmenach, als ein entgegenkommender Pritschenwagen auf ihn zusteuerte, wodurch der Rollerfahrer nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste.

Unterhalb der Einmündung nach Starkenburg nahm der Rollerfahrer den Pritschenwagen erneut im Seitenspiegel wahr. Der Fahrer des Pritschenwagens scherte vor dem Rollerfahrer nach links ein, wodurch dieser eine Vollbremsung einleiten musste. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Traben-Trarbach unter der Tel. 06541/6270 entgegen.



