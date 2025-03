Rollerfahrer versucht sich Verkehrskontrolle zu entziehen - inklusive Flucht durch die Kyll

Am Nachmittag des 26.03.2025 beabsichtigte ein Streifenteam der PI Bitburg auf der L 24 bei Kyllburg einen Rollerfahrer zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle zu stoppen.

Der 45 Jahre alte Zweiradfahrer ignorierte die Anhaltezeichen der Polizisten und versuchte über die L 24 mit seinem getunten Kleinkraftrad vor dem Streifenwagen zu flüchten. Im weiteren Verlauf befuhr der Rollerfahrer Waldwege im Kylltal, die mit dem Dienstfahrzeug nicht mehr befahren werden konnten. Das Streifenteam folgte fußläufig und stellte zunächst den am Flussufer der Kyll zurückgelassenen Roller fest. Der flüchtige Fahrer hatte bereits das Gewässer durchquert und wurde am gegenüberliegenden Ufer festgestellt. Ein Beamter folgte dem Flüchtenden fußläufig durch die Kyll und konnte den völlig durchnässten Fahrer ergreifen.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Person nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand sowie der geführter Roller nicht mehr versichert war. Gegen den einschlägig wegen Verkehrsdelikten polizeilich bekannten Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.



