Rollerfahrer angefahren und abgehauen!!! Verkehrsunfallflucht auf der L175





Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren beide Fahrzeuge, ein weißer Mini Cooper und ein Roller die L175 von Tiefenstein (Idar-Oberstein) kommend in Fahrtrichtung Herborn. Hierbei kollidierte der PKW seitlich mit dem Roller. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den verunfallten Rollerfahrer zu kümmern. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt, der Roller jedoch beschädigt.



An der Unfallörtlichkeit konnte die Verkleidung eines Außenspiegels festgestellt werden, welche sich infolge der Kollision mutmaßlich von dem PKW löste.



Die Polizei Idar-Oberstein hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu einem weißen Mini Cooper mit Beschädigung an der rechten Fahrzeugfront und/oder mit fehlender Verkleidung des Außenspiegels tätigen können oder den Unfallhergang beobachtet haben, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

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55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





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