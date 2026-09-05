Mertesdorf
Rollerdiebstahl in Mertesdorf - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Roller
Roller
Polizeidirektion Trier

In der Nacht von Freitag, 4. September, auf Samstag, 5. September 2026, kam es in Mertesdorf zu einem Rollerdiebstahl.



Der Besitzer stellte in den frühen Morgenstunden fest, dass sein grau-schwarzer Roller der Marke Piaggio entwendet worden war. Das Fahrzeug war zuvor in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens, zur Straße hin abgestellt.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hofeinfahrt beziehungsweise im näheren Umfeld beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502 91570 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

06502 915710
pischweich@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren