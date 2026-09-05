Rollerdiebstahl in Mertesdorf - Polizei bittet um Zeugenhinweise





Der Besitzer stellte in den frühen Morgenstunden fest, dass sein grau-schwarzer Roller der Marke Piaggio entwendet worden war. Das Fahrzeug war zuvor in der Hofeinfahrt eines Wohnanwesens, zur Straße hin abgestellt.



Die Polizei bittet Zeugen, die in der betreffenden Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hofeinfahrt beziehungsweise im näheren Umfeld beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich zu melden.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schweich unter der Telefonnummer 06502 91570 entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich



06502 915710

pischweich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell