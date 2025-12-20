riskantes Überholmanöver





Hier habe er einen vorausfahrenden Personenkraftwagen überholt, obwohl deutlich bereits Gegenverkehr zu erkennen gewesen sei.



Der Überholte musste kurz bremsen, ohne dass es zu einer Gefahrenbremsung kam.



Im Anschluss habe der Fahrzeugführer seine rasante Fahrt fortgesetzt.



Insbesondere die potentiellen Zeugen des Gegenverkehrs an dieser Stelle werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Wittlich zu melden.



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/9260

Telefax 06571/926150

piwittlich@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell