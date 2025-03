PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION WITTLICH ------------------------------------------------------------ Kurfürstenstraße in 54516 Wittlich 06.03.2025, 13:00 Uhr ------------------------------------------------------------ Riskantes Überholmanöver und Beleidigung Ort: Kurfürstenstraße im Bereich Schloßgalerie in 54516 Wittlich Tatzeitraum: 06.03.2025, 13:00 Uhr Am 06.03.2025 kommt es gegen 13:00 Uhr auf der Kurfürstenstraße im Bereich der Schlossgalerie zu einem riskanten Überholmanöver.



Der Fahrer eines silberfarbenen PKW überholte aus Richtung Friedrichstraße kommend in riskanter Fahrweise und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weiter.

Vor der nächsten Einmündung im Bereich des ZOB brachte er seinen PKW zum Stillstand und beleidigte den Fahrer des PKWs hinter ihm.

Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern kann nicht ausgeschlossen werden. Insbesondere im Bereich der Schloßgalerie konnten mehrere Fußgänger beobachtet werden, die die Straße überqueren wollten, als das silberfarbene Fahrzeug an ihnen vorbeiraste.



Die Polizei Wittlich bittet Zeugen, sowie durch die riskante Fahrweise gefährdete Verkehrsteilnehmer sich unter der Rufnummer 06571 / 926 0, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich



Telefon: 06571-926-0





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell