Als die Fälschung bei den Mitarbeiterinnen der Apotheke auffiel, entfernte sich der Täter aus der Apotheke, ohne das Medikament erhalten zu haben und fuhr mit einem dunklen Fahrzeug weg.
Täterbeschreibung:
20-30 Jahre alt,
185-190cm groß,
Brillenträger
Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.
Rezeptfälschung
