Rezeptfälschung

Am 17.10.2025 gegen 16:50 Uhr versuchte ein bisher unbekannter männlicher Täter mittels eines gefälschten Rezepts ein verschreibungspflichtiges Medikament zur Potenzsteigerung in einer Apotheke im Klauser Weg in Wittlich zu erhalten.





Als die Fälschung bei den Mitarbeiterinnen der Apotheke auffiel, entfernte sich der Täter aus der Apotheke, ohne das Medikament erhalten zu haben und fuhr mit einem dunklen Fahrzeug weg.



Täterbeschreibung:



20-30 Jahre alt,

185-190cm groß,

Brillenträger



Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen an:



Sven Lehrke

-stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion-



POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon 06571/926130

Telefax 06571/926150

sven.lehrke@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell