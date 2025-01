Reimerath - Verkehrsunfall nach gefährlichem Überholmanöver

Der Unfallverursacher überholte mit seinem Pkw auf der Strecke kurz vor einer unübersichtlichen Kurve einen vor ihm fahrenden Pkw trotz schlechter Sichtverhältnisse durch Schneefall.

Es kommt zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und es entstand lediglich Sachschaden an den beiden Fahrzeugen.



Der oder die Fahrerin in dem Fahrzeug, das überholt wurde und nicht in die Kollision mit einbezogen war, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



Hinweise bitte an die Polizei Daun, Tel. 06592-96260



