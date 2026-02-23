Reifen in der Hauptstraße zerstochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Reifen durch einen bislang unbekannten Täter zerstochen.



Im Zusammenhang mit der Tat wurde ein verdächtiges Fahrzeug beobachtet, das einem Transporter, ähnlich einem Sprinter, beschrieben wird. Zudem liegt eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Fahrers vor:



-graue Jogginghose



-schwarze Winterjacke



-ca. 180 cm groß



-etwas korpulent



Ob ein direkter Zusammenhang zwischen dem Fahrzeug, der beschriebenen Person und der Sachbeschädigung besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.



Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug bzw. der Person geben können, sich zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein



Telefon: 06781/561-0

E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de





